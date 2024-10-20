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        Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, elektrik tellerinden kaynaklandığı belirlenen orman yangınına müdahale 3'üncü gününde sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 09:06 Güncelleme: 20.10.2024 - 09:10
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        Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde
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        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, elektrik tellerinden kaynaklandığı belirlenen orman yangınına müdahale 3'üncü gününde sürüyor.

        Menteşe ilçesi Turnalı mevkisinde 18 Ekim günü saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarına 313 personel katıldı, 130 müdahale aracı, 45 arazöz, 12 su tankeri, 13 iş makinesi, 16 helikopter ve 8 uçak ile müdahale edildi. İlk belirlemelere göre elektrik tellerinden kaynaklandığı belirlenen yangın, iki gün süren çalışmalarda kontrol altına alınamadı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe Kaymakam Vekili ve aynı zamanda Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat da dün gece boyunca süren söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

        Dün havanın kararmasıyla ara verilen uçak ve helikopterlerle müdahale eden günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Ekiplerin çalışması sürerken, sahil güvenlik unsurları ise aldığı güvenlik tedbirleri ile hava araçlarının daha güvenli alanlardan su almasını sağlıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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