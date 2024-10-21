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        Muğla'daki orman yangını 4'üncü gününde

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, elektrik tellerinden kaynaklı çıkan ve kısmen kontrol altına alınan orman yangınına müdahale, 4'üncü gününde havadan ve karadan sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 08:55 Güncelleme: 21.10.2024 - 09:00
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        Muğla'daki orman yangını 4'üncü gününde
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        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, elektrik tellerinden kaynaklı çıkan ve kısmen kontrol altına alınan orman yangınına müdahale, 4'üncü gününde havadan ve karadan sürüyor.

        Menteşe ilçesi Turnalı mevkisindeki ormanda 18 Ekim'de saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarına 313 personel katıldı, 130 müdahale aracı, 45 arazöz, 12 su tankeri, 13 iş makinesi, 16 helikopter ve 8 uçak ile müdahale edildi. İlk belirlemelere göre elektrik tellerinden kaynaklandığı belirlenen yangın, dün saat 13.30'da itibariyle kısmen kontrol altına alındı.

        Havanın kararmasıyla ara verilen uçak ve helikopterlerle müdahaleye bugün, günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Ekiplerin çalışması sürerken, Sahil Güvenlik unsurları da aldıkları tedbirlerle hava araçlarının daha güvenli alanlardan su almasını sağlıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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