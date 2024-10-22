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        Bodrum FK son dakikalarda yıkıldı

        SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında evinde Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Bodrum Futbol Kulübü son dakikalarda yıkılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 12:32 Güncelleme: 22.10.2024 - 12:32
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        Bodrum FK son dakikalarda yıkıldı
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        SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında evinde Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Bodrum Futbol Kulübü son dakikalarda yıkılıyor. Bu sezon toplamda 5'inci yenilgisini alan yeşil-beyazlılar evinde oynadığı 3 müsabakayı da maçın bitimine yakın zamanlarda kaybetti. Bodrum FK sezonun ilk haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'la 90+7'inci dakikada yediği golle 1-0 yenildi. Ege ekibi, 5'inci haftada Başakşehir maçında aynı kaderi yaşadı. Sahasında İstanbul ekibine 90'inci dakikada yediği golle 1-0 mağlup olan Bodrum FK, Çaykur Rizespor'a da direnemedi. Konuk takım 83'üncü dakikada Sowe'un golüyle Bodrum'dan galibiyetle dönmeyi başardı.

        Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir son 20 dakikada oynanan oyunun kendilerine yakışmadığını söyledi. Final paslarında başarılı olamadıklarını anlatan tecrübeli teknik adam, "Maçta iyi oynadık, 70'inci dakikadan sonra ise düştük. 70'inci dakikadan sonraki oyunumuzu geliştirmemiz lazım. O oyun bize, bizim takımımıza yakışmadı" dedi. Her maçın zorlu geçtiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "İlk yarının bitiminde 10 maç kaldı. Her maç zor olacak. Dolayısıyla bu maçı bir an önce unutup eksiklerimizi göreceğiz, bunları düzeltip, artılarımızı çoğaltarak yolumuza devam etmeye çalışacağız. Kazansaydık farklı bir pozisyona gelebilirdik" diye konuştu.

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