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        Muğla'daki orman yangını 4'üncü gününde (3)

        YANGINLARDA849 HEKTAR ALAN KÜL OLDUMuğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerinde çıkan orman yangınlarına Muğla Büyükşehir Belediyesi toplam 217 araç ve 408 personelle müdahale ederek destek verdiği açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 00:14 Güncelleme: 22.10.2024 - 00:20
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        Muğla'daki orman yangını 4'üncü gününde (3)
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        YANGINLARDA849 HEKTAR ALAN KÜL OLDU

        Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerinde çıkan orman yangınlarına Muğla Büyükşehir Belediyesi toplam 217 araç ve 408 personelle müdahale ederek destek verdiği açıklandı. Dalaman Taşbaşı'ndaki yangında yaklaşık 135 hektar, Menteşe Turnalı yangınında da yaklaşık 714 hektar olmak üzere toplam 849 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü belirtildi.

        Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangından dolayı mağdur olan vatandaşların yanında olacaklarını belirterek, “Orman yangınları konusunda hassas olan coğrafyamızda ne yazık ki yine ciğerlerimiz yandı. Özellikle Turnalı, Kıran bölgesinde bal ormanları dediğimiz alanda yangın rüzgarın da etkisiyle 4 gün sürdü. Yangının ilk gününden itibaren İtfaiye, MUSKİ, sağlık, fen işleri gibi tüm ekiplerimiz sahadaydı. Tüm gücümüzle yangınla mücadele etmek için sahadaydık. Yangınla canla başla mücadele eden tüm ekiplere, tankerlerle desteğe gelen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yangın sonrası da vatandaşlarımızın yanında olmak için ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Muğla’mıza geçmiş olsun diyor, yangın konusunda tüm vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyorum" dedi.

        Öte yandan, yangının asırlık ve çam balı deposu olan kızılçam ormanıyla birlikte Kıran Mahallesi'ne ulaşma ihtimali, dik yamaçların bitimiyle başlayan sırt hattında ekiplerin dozer ve iş makinalarıyla açtığı yangın şeridiyle önlendi. Yapılan çalışma ile oluşturulan 6,5 kilometrelik hatta bekleyen arazöz ekipleri, drone ile havadan görüntülendi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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