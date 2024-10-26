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        Bodrum FK'da Fenerbahçe heyecanı

        TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de geride kalan 9 maçta 10 puan toplayan Bodrum Futbol Kulübü'nü Fenerbahçe heyecanı sardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 11:51 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:55
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        Bodrum FK'da Fenerbahçe heyecanı
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        TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de geride kalan 9 maçta 10 puan toplayan Bodrum Futbol Kulübü'nü Fenerbahçe heyecanı sardı. Yarın akşam saat 19.00'da Ülker Stadı'nda sarı-lacivertlilere konuk olacak Bodrum FK, ilk defa Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Şu ana kadar 3 galibiyet ve 1 beraberlik alıp 5 kez de sahadan mağlup ayrılan yeşil-beyazlılar, bu sezon İstanbul takımlarına karşı hiç kazanamadı. Bodrum FK, deplasmanda Eyüpspor'a 4-1, evinde de Başakşehir'e 1-0 yenilirken, dış sahada Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Bodrum Futbol Kulübü, son iki deplasman maçında ise gol yemedi. Hatayspor'u 1-0 yenen Ege temsilcisi Kasımpaşa'dan 0-0'la 1 puanı kaptı.

        Fenerbahçe maçına da puan ya da puanlar alma hedefiyle çıkacak Bodrum FK'da apandisit ameliyatı olan hücum oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar iyileşti. Gökdeniz'in Kadıköy'deki mücadelede forma giyebilecek durumda olduğu açıklandı. Cezası sona eren Arnavut forvet Taulant Seferi da görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Bodrum FK'da 3 sezondur görev yapan teknik direktör İsmet Taşdemir de kariyerinde ilk defa Fenerbahçe'ye teknik adam olarak rakip olacak. Ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını belirten Taşdemir, "Zor bir maça çıkacağız, güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Biz rakip kim olursa olsun kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışan bir takımız. Bu maçta da öyle olacak" dedi.

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