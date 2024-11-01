Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIMuğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını 17.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 17:47 Güncelleme: 01.11.2024 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da orman yangını (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONTROLALTINA ALINDI

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını 17.30 itibarıyla havadan ve karadan müdahaleyle 3 saatte söndürüldü. Yangında 2 hektar alan zarar görürken, bölgede başlatılan soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Büyükşen çifti cinayetinde 4 yıl sonra ortaya çıkan rapor!
        Büyükşen çifti cinayetinde 4 yıl sonra ortaya çıkan rapor!
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        1 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        1 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Boşandılar
        Boşandılar
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi

        Benzer Haberler

        Muğla açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı, 44 göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı, 44 göçmen yakalandı
        GÜNCELLEME - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
        GÜNCELLEME - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
        35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası tamamlandı
        35. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası tamamlandı
        Fethiye merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 25 tutuklama
        Fethiye merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 25 tutuklama
        Muğla'da orman yangını
        Muğla'da orman yangını
        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı
        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı