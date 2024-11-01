Muğla'da orman yangını (2)
KONTROLALTINA ALINDIMuğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını 17.
KONTROLALTINA ALINDI
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını 17.30 itibarıyla havadan ve karadan müdahaleyle 3 saatte söndürüldü. Yangında 2 hektar alan zarar görürken, bölgede başlatılan soğutma çalışmaları sürüyor.
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