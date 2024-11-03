Muğla'da orman yangını (2)

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Kafaca Mahallesi’nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 17.30 itibarıyla 1,5 saat sonra kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektar orman ve tarım arazisinin zarar gördüğü yangını soğutma işlemleri sürüyor.

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