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        Muğla'da orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIMuğla'nın Menteşe ilçesinin Kafaca Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 17.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 17:57 Güncelleme: 03.11.2024 - 18:00
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        Muğla'da orman yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Muğla'nın Menteşe ilçesinin Kafaca Mahallesi’nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 17.30 itibarıyla 1,5 saat sonra kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektar orman ve tarım arazisinin zarar gördüğü yangını soğutma işlemleri sürüyor.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Cavit AKGÜN/MUĞLA,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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