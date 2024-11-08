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        Muğlaspor'dan sahipsizlik isyanı

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç, yetkililerinin ve siyasilerin kulübe sahip çıkmadığını, bu sezon 47 milyon TL'lik harcamanın 35 milyonunu yönetim olarak kendilerinin karşıladığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 11:05 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:10
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        Muğlaspor'dan sahipsizlik isyanı
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor’da Başkan Menaf Kıyanç, yetkililerinin ve siyasilerin kulübe sahip çıkmadığını, bu sezon 47 milyon TL'lik harcamanın 35 milyonunu yönetim olarak kendilerinin karşıladığını söyledi. Ligde 9 hafta sonunda 18 puanla 2'nci sırada yer alan Muğlaspor’da Başkan Kıyanç, kulüp tesislerinde açıklamalarda bulundu.

        Kıyanç, şehirdeki yetkililer ve siyasilerden bekledikleri desteği alamadıklarını ifade ederek, "Şu an yalnızca Muğla Büyükşehir Belediyesi destek sağladı. Şampiyonluk yolunda ilerleyen bir takım için tüm şehirden destek bekleriz" dedi.

        "Ancak Muğla’da ne devlet ne de siyasiler kulübümüze sahip çıkıyor" diyen Menaf Kıyanç, "47 milyon TL'lik harcamanın 35 milyonunu yönetim olarak biz karşıladık. Şehirden bu desteği görmek istiyoruz. Spor bizi bir arada tutan, güç veren bir alan. Bu yönetim Muğla için elinden geleni yapıyor ancak yalnız kalıyoruz. Muğla’nın, başarı hedefleyen bu yönetime daha güçlü bir destek vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Başkan Kıyanç, "Her geçen gün yalnızlaştığımızı hissediyorum. Ancak asla kaçmayacağız, Muğlaspor için mücadele etmeye devam edeceğiz. Muğla’nın bu zorlu yolda bizlerin yanında olmasını istiyoruz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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