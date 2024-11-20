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        Bodrum basketbolda Avrupa sınavında

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda mücadele eden Bodrum Basketbol, yarın 5'inci hafta mücadelesinde evinde Slovakya temsilcisi Piestanske Cajky ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:51 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:51
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        Bodrum basketbolda Avrupa sınavında
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        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda mücadele eden Bodrum Basketbol, yarın 5'inci hafta mücadelesinde evinde Slovakya temsilcisi Piestanske Cajky ile karşı karşıya gelecek. Bodrum Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Oynadığı 4 maçta 2 galibiyet alan Bodrum temsilcisi 3'üncü sırada, 4 maçını da kaybeden Slovakya ekibi ise son sırada yer alıyor. Bodrum Basketbol, kazanarak evindeki ilk Avrupa galibiyetini almayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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