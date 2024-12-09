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        Muğla'da sağanak yağmurda yolda mahsur kalan 4 kişilik aileyi itfaiye kurtardı

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, yağmurun ardından biriken su nedeniyle hafif ticari araçta mahsur kalan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 19:10 Güncelleme: 09.12.2024 - 19:15
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        Muğla'da sağanak yağmurda yolda mahsur kalan 4 kişilik aileyi itfaiye kurtardı
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        MUĞLA’nın Menteşe ilçesinde, yağmurun ardından biriken su nedeniyle hafif ticari araçta mahsur kalan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

        Muğla'da sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmurun neden olduğu sel suları Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Karabağlar Yaylası, Kırkahvesi mevkisinde yolda trafik akışını engelledi. Suyla dolan yolda bir hafif ticari araç mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçtaki aynı aileden 2'si çocuk 4 kişiyi kurtardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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