Muğla'da sağanak yağmurda yolda mahsur kalan 4 kişilik aileyi itfaiye kurtardı

Muğla'da sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmurun neden olduğu sel suları Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Karabağlar Yaylası, Kırkahvesi mevkisinde yolda trafik akışını engelledi. Suyla dolan yolda bir hafif ticari araç mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçtaki aynı aileden 2'si çocuk 4 kişiyi kurtardı.

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