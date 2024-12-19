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        Muğla'da kaçak tütün operasyonu: 3 tutuklama

        MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, polisin düzenlediği kaçak tütün operasyonunda 2 ruhsatsız tabanca, 440 kilogram açık kıyılmış tütün ve çok sayıda makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 21:35 Güncelleme: 19.12.2024 - 21:40
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        Muğla'da kaçak tütün operasyonu: 3 tutuklama
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        MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, polisin düzenlediği kaçak tütün operasyonunda 2 ruhsatsız tabanca, 440 kilogram açık kıyılmış tütün ve çok sayıda makaron ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yatağan’da tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bugün işyerlerine ve şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 52 mermi, 563 bin 800 bandrolsüz boş makaron, 235 bin dolu makaron, 68 bin bandrolsüz sigara filtresi, 440 kilogram açık kıyılmış tütün, 205 adet kesilmiş bandrol, 122 adet elektronik sigara, 23 kilo 400 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 6 sigara sarma makinası ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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