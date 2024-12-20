Ortaca'dan 250 bin ton kefal ihracatı

MUĞLA'nınİztuzu Plajı, 2 bin 500 yıllık kaya mezarları ve caretta carettaları ile ilgi çeken Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı'nda doğal olarak yetiştirilen 500 bin ton kefalin 250 bin tonu Arap ülkelerine ihraç ediliyor.

İztuzu Plajı, 2 bin 500 yıllık kaya mezarları ve caretta carettaları ile ilgi çeken Ortaca'da, turizmin yanı sıra balıkçılıkta da ekonomiye önemli katkı sağlıyor. Dalyan Kanalı'nda üretimi gerçekleştirilen kefal, dünyaya satılıyor. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'nde (DALKO) çalışan balıkçılar, sabah erken saatlerde süzeklerle kefalleri toplayıp, tesislere getiriyor. Paketlenen balıklar, iç ve dış piyasaya satılıyor. Tel tezgahlarda kurutulan kefal yumurtalarıysa yine paketlenerek iç piyasaya satışa sunuluyor. Kurutulan balık yumurtalarının bir kısmı makarna başta olmak üzere çeşitli yemeklerin üzerine eklenerek kullanılması amacıyla tokmaklarla ezildikten sonra elekten geçirilerek toz haline getiriliyor.