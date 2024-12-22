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        Muğlaspor'da Tolga Tağ dönemi

        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçta galibiyete hasret kalınca zirvenin gerisine düşüp devreyi 26 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Muğlaspor'da Ozan Özkan'la yolların ayrılması sonrası sportif direktörlük görevine Tolga Tağ getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 11:12 Güncelleme: 22.12.2024 - 11:15
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        Muğlaspor'da Tolga Tağ dönemi
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        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçta galibiyete hasret kalınca zirvenin gerisine düşüp devreyi 26 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Muğlaspor'da Ozan Özkan'la yolların ayrılması sonrası sportif direktörlük görevine Tolga Tağ getirildi. Tağ yaptığı ilk açıklamada Muğlaspor’un hedeflerine ulaşabilmesi için elinden gelen tüm çabayı göstereceğini belirtti. Muğlaspor'un uzun vadeli başarılar elde etmesi için sistemli bir çalışma yapacaklarını ifade eden Tağ, taraftarların da desteğiyle Muğlaspor’u hak ettiği yerlere taşımak için tüm imkanları seferber edeceklerini sözlerine ekledi. Tolga Tağ ayrıca, kulübün şampiyonluk hedefi doğrultusunda, transfer çalışmalarında dikkatli ve stratejik bir yaklaşım benimseyeceklerini söyledi. Yeşil-beyazlı ekip 5 günlük iznin ardından ikinci yarı hazırlıklarına da tesislerinde başladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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