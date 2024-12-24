Bodrum'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler araçlarda mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Sağanak nedeniyle trafikteki sürücü ve yayalar, zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler ise araçlarında mahsur kaldı. Söğütlü Deresi'nde kalan 2 araç ise Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kepçeyle kurtarıldı.