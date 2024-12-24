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        Bodrum'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler araçlarda mahsur kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 14:54 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:00
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        Bodrum'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler araçlarda mahsur kaldı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Sağanak nedeniyle trafikteki sürücü ve yayalar, zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler ise araçlarında mahsur kaldı. Söğütlü Deresi'nde kalan 2 araç ise Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kepçeyle kurtarıldı.

        Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, bazı sitelerin de istinat duvarları yıkıldı. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti. Tüm uyarılara rağmen dere yataklarına park eden, moloz ve evsel atık bırakanlar, belediye ekipleri tarafından bilgilendirildi. Riskli bölgeler arasındaki Bitez Mahallesi Söğütlü Deresi güzergahındaki tüm sokaklara Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından uyarı tabelaları yerleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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