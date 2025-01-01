Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğlaspor'da imzalar sürüyor

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı zirve hedefinin gerisinde tamamlayan Muğlaspor'da ara transfer çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 11:46 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğlaspor'da imzalar sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı zirve hedefinin gerisinde tamamlayan Muğlaspor'da ara transfer çalışmaları devam ediyor. Ara transferi hareketli geçiren yeşil-beyazlı kulüp, Yeni Mersin İdmanyurdu forması giyen kanat oyuncusu Muhammet Enes Gök ile sözleşme imzaladı.

        Galatasaray ve Bucaspor altyapısından yetişen, Belediye Kütahyaspor, Adanaspor ve son olarak Yeni Mersin İdmanyurdu'nda oynayan Enes Gök, 1'inci Lig’de 4, 2'nci Lig’de 35 ve 3'üncü Lig’de 81 maçta forma giyip 11 gol kaydetti. Muhammet Enes Gök için kulüp tesislerinde Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka, yönetim kurulu üyeleri Koray Türkan, Barış Yayman ve Aykut Asar’ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kar birikintisine çarpıp otobüsü uçuruma düşmekten kurtardı!
        Kar birikintisine çarpıp otobüsü uçuruma düşmekten kurtardı!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        Nehirden buz kütleleri aktı! Ağrı'da dondurucu soğuk!
        Nehirden buz kütleleri aktı! Ağrı'da dondurucu soğuk!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        İstanbul sisler altında!
        İstanbul sisler altında!
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları

        Benzer Haberler

        Bodrum FK'nın kozu Puşçaş olacak
        Bodrum FK'nın kozu Puşçaş olacak
        Muğla'da yaralı caretta caretta, tedaviye alındı
        Muğla'da yaralı caretta caretta, tedaviye alındı
        Muğla'da yeni yıl konser, ses ve ışık gösterileriyle kutlandı
        Muğla'da yeni yıl konser, ses ve ışık gösterileriyle kutlandı
        Muğla Valisi Akbıyık, uygulama noktalarında vatandaşların ve güvenlik kuvve...
        Muğla Valisi Akbıyık, uygulama noktalarında vatandaşların ve güvenlik kuvve...
        Gök vatanın "demir kartalları" yeni yıla nöbette giriyor
        Gök vatanın "demir kartalları" yeni yıla nöbette giriyor
        Muğla'da yangın çıkan evde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Muğla'da yangın çıkan evde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı