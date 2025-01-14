Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK'dan orta saha ve forvete transfer sinyali

        SÜPER Lig'deki ilk sezonunda 15 puanla düşme hattında yer alan Bodrum Futbol Kulübü'nde Asbaşkan Selahattin Polat, ara transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 15:45 Güncelleme: 14.01.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK'dan orta saha ve forvete transfer sinyali
        ABONE OL

        SÜPER Lig'deki ilk sezonunda 15 puanla düşme hattında yer alan Bodrum Futbol Kulübü'nde Asbaşkan Selahattin Polat, ara transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Devre arası transfer döneminde başta orta saha ve forvete takviyeler gerçekleştireceklerini anlatan Polat, "Hocamız Volkan Demirel de orta saha ve forvette eksiklerimizin olduğunu söylüyor. Bu transfer döneminde eksiklikleri dolduracağız. Bizim düşüncemiz ligde kalacağımızdır. Küme düşmek aklımızın ucundan geçmiyor" dedi.

        Sezonun ikinci yarısında transferlerle çıkış yakalayacaklarını söyleyen Selahattin Polat, "Hakem hataları nedeniyle ciddi puan kayıpları yaşadık. Bodrum FK bu haksızlıkları yaşayabilecek bir takım değil. Biz mücadelemizi sahada yapıyoruz ama maalesef Türkiye’de her zaman olan olumsuzluklar bizim de başımıza geliyor" diye konuştu. Teknik ekiple sürekli iletişim halinde olduklarını da belirten Polat, "Volkan hocamızın tespitleri çok iyi. İkinci devre taraftarlarımız daha farklı bir takım izleyecekler ve ligde kalacağız" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlkan Karaman'ın ölümünde yakalama kararı!
        İlkan Karaman'ın ölümünde yakalama kararı!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Sahte içki can almaya devam ediyor!
        Sahte içki can almaya devam ediyor!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        "Trump halkın iradesini yıkmaya çalıştı"
        "Trump halkın iradesini yıkmaya çalıştı"
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!

        Benzer Haberler

        Milli basketbolcu Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü hakkında yakalama ka...
        Milli basketbolcu Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü hakkında yakalama ka...
        Muğla'da ihtiyaç sahiplerine sebze ve zeytinyağı yardımı
        Muğla'da ihtiyaç sahiplerine sebze ve zeytinyağı yardımı
        Muğla'da tarım arazileri su altında kaldı
        Muğla'da tarım arazileri su altında kaldı
        Bodrum FK'da transferler bekleniyor
        Bodrum FK'da transferler bekleniyor
        Muğla'da "İklim Değişikliğine Uyumda Uluslararası Susuz Peyzaj Çalıştayı" y...
        Muğla'da "İklim Değişikliğine Uyumda Uluslararası Susuz Peyzaj Çalıştayı" y...
        Muğla'da geçen yıl 16 suç örgütü çökertildi
        Muğla'da geçen yıl 16 suç örgütü çökertildi