Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 8 kişi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 15:31 Güncelleme: 24.01.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunanistan'a kaçarken yakalandılar
        ABONE OL

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 8 kişi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 'Silahlı terör örgütlerine üye olma', 'Kasten öldürme', 'Yaralama', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma', 'Askeri ceza kanununa muhalefet', 'Hırsızlık' ve 'Yağma' suçlarından haklarında arama kaydı bulunan 8 kişinin tekneyle Yunanistan'a kaçacağı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceki gün 'Maya' adlı tekneye yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Anğar, Vehbi Orak, Berat Yoldaş, Enes Akalın, Muhammet Emre Bingöl, Kadir Uygur, Fırat Eser ile Doğan Suphi Akdeniz tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya faciasında gözaltı 14'e çıktı!
        Kartalkaya faciasında gözaltı 14'e çıktı!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Özel, bilirkişi ön raporunu paylaştı
        Özel, bilirkişi ön raporunu paylaştı
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Önceki gün evinden çıktı! Yaşlı kadın 2 gündür aranıyordu!
        Önceki gün evinden çıktı! Yaşlı kadın 2 gündür aranıyordu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmıştı! Katil evlada 'iyi hal' indirimi!
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmıştı! Katil evlada 'iyi hal' indirimi!
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Yusuf Akçiçek, Lyon maçında parladı!
        Yusuf Akçiçek, Lyon maçında parladı!

        Benzer Haberler

        Muğla'da 2 milyon 338 bin makaron ele geçirildi
        Muğla'da 2 milyon 338 bin makaron ele geçirildi
        Fatma Girik, mezarı başında anıldı
        Fatma Girik, mezarı başında anıldı
        Bodrum FK Enis Bardhi'yi transfer etti
        Bodrum FK Enis Bardhi'yi transfer etti
        Muğla'dan 60 ülkeye mermer ihraç ediliyor
        Muğla'dan 60 ülkeye mermer ihraç ediliyor
        Muğla'da motosiklet kazasında yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybe...
        Muğla'da motosiklet kazasında yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybe...
        Muğla'da 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan damadın 3 kez ağırlaştırıl...
        Muğla'da 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan damadın 3 kez ağırlaştırıl...