Bodrum FK düşme hattından çıkamıyor

SÜPER Lig'de geçen hafta evinde Eyüpspor'a 1-0 yenilen Bodrum Futbol Kulübü, uzun süredir bir türlü küme düşme hattından kurtulamadı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlılar, en son 11'inci haftada ateş hattının dışında kaldı. Ardından 12'nci haftadan itibaren düşme potasına giren Bodrum FK, bir daha bu girdaptan çıkamadı. 11'inci haftada oynanan Fenerbahçe müsabakasının ardından tecrübeli teknik direktörü İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Ege ekibi, Volkan Demirel'i takımın başına getirdi. Taşdemir yönetimindeki Bodrum FK, 11'inci hafta sonunda 13'üncü sırada yer aldı.

Yeni bir sayfa açıp Volkan Demirel ile yola devam eden yeşil-beyazlılar, istediği hedefe ulaşamadı ve sürekli ateş hattında kaldı. Volkan Demirel yönetiminde 10 karşılaşmaya çıkan Bodrum ekibi, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Bodrum FK, 21'nci hafta sonunda 16 puanla 16'ncı sıraya adını yazdırırken, kurtuluş bölgesindeki Konyaspor'un 5 puan gerisinde kaldı. Bodrum FK bu hafta çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Bodrum Futbol Kulübü, 22'nci hafta maçında 31 Ocak Cuma günü deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ege temsilcisi müsabakayı kazandığı takdirde umutlarını artıracak, aksi sonuçta büyük bir fırsatı kaçırmış olacak.