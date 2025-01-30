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        Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

        MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 23:22 Güncelleme: 30.01.2025 - 23:22
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        Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
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        MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaza, Yatağan’ın Kayırlı mevkisinde meydana geldi. Yatağan istikametine seyir halinde olan Mehmet Bingöl (57) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mehmet Bingöl ile araçta bulunan Sevcan Bingöl ve Özlem Bingöl yaralandı. Yatağan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaraların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ilv ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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