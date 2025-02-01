Fethiyespor - İskenderunspor: 0-0

2'inci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamayan Fethiyespor evinde İskenderunspor'la yenişemedi: 0-0. Galibiyet hasretini 4 karşılaşmaya çıkaran Fethiyespor Play-Off yolunda kayıp yaşadı. Bu sonuçla Fethiyespor 28 puana yükselirken, İskenderunspor ise puanını 32 yaptı.

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