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        Fethiyespor - İskenderunspor: 0-0

        2'inci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamayan Fethiyespor evinde İskenderunspor'la yenişemedi: 0-0.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 16:06 Güncelleme: 01.02.2025 - 16:06
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        Fethiyespor - İskenderunspor: 0-0
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        2'inci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamayan Fethiyespor evinde İskenderunspor'la yenişemedi: 0-0. Galibiyet hasretini 4 karşılaşmaya çıkaran Fethiyespor Play-Off yolunda kayıp yaşadı. Bu sonuçla Fethiyespor 28 puana yükselirken, İskenderunspor ise puanını 32 yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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