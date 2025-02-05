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        Bodrum'da fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal oldu

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde denizde fırtına etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 13:49 Güncelleme: 05.02.2025 - 13:55
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        Bodrum'da fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal oldu
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde denizde fırtına etkili oldu. Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yapılması planlanan Bodrum- Datça, Bodrum- İstanköy arası feribot seferleri iptal edildi.

        Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum- Kaş arasında 'fırtına' uyarısında bulundu. Açıklamada, son değerlendirmelere göre; denizlerde rüzgarın dün akşam saatlerinden itibaren Bodrum-Kaş arasında kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği belirtildi. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklendiğini duyurdu. Bu uyarının ardından beklenen fırtına geldi. Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça- İstanköy arası feribot seferleri iptal edildi. Yetkililer, balıkçılara denize açılmayın uyarısı yaptı. Dalgaların boyu yer yer 3 metreyi aştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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