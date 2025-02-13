Muğlaspor'da Başkan Kıyanç'tan çağrı

3'ncüLig 2'nci Grup'ta pazar günü şampiyonluk yarışında bir basamak üzerinde lider olan Balıkesirspor'u çok önemli 90 dakikada ağırlayacak Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç açıklamalarda bulundu. Destek çağrısı yapan Kıyanç, "Yarın değil bugün hemen maddi manevi desteğe ihtiyacımız var. Şu an grupta ikinci sıraya yükseldik ve bu hafta sonu liderlik maçına çıkacağız. Muğla'yı yönetenlere sesleniyoruz. Bugün yoksanız, yarın yanımızda olmanızın bir anlamı olmayacak. Muğlaspor'un başarı ya da başarısızlığı size yazacak" dedi.

Başkan Kıyanç şu ifadeleri kullandı: "20 aydır yönetimle birlikte bu işi yapıyoruz. Rakiplerimize göre biz Muğla'da çok yalnız bırakıldık. Stat yok, stat olmayınca maçlarda taraftar da olmuyor, sponsor yok. Yüzde 90'ı kendi imkanlarımızla buralara geldik. 3'üncü Lig'deki ilk sezonumuzda liderlik için mücadele veriyoruz. Artık bu kulübe sahip çıkmanın zamanı geldi. Sezon sonunda 2'nci Lig'e çıkarsak bizim de söyleyeceklerimiz olacak" diye konuştu.