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        Düğünlerde oynayan Muğlalı çiftin videolarına yoğun ilgi

        MUĞLA'dayaşayan Ahmet (65) ile Gülsüm Ortan (61) çiftinin katıldıkları düğünlerde karşılıklı oynadıkları anlara ait videolar, büyük beğeni topladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 14:52 Güncelleme: 18.02.2025 - 14:55
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        Düğünlerde oynayan Muğlalı çiftin videolarına yoğun ilgi
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        MUĞLA'dayaşayan Ahmet (65) ile Gülsüm Ortan (61) çiftinin katıldıkları düğünlerde karşılıklı oynadıkları anlara ait videolar, büyük beğeni topladı. Videolar, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşayan 3 çocuk sahibi Ahmet-Gülsüm Ortan çiftinin düğünlerde karşılıklı dans ettiği anlar, videoya alındı. Ortan çifti, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Videolar kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. 47 yıldır evli olduklarını belirten Ahmet Ortan, bu ilgiden çok memnun olduklarını söyledi.

        'KENDİMİZE GÜVENİYORUZ'

        Şarkıcı Aylin Demir'in kendilerini klibinde yer vermek için Bursa'ya davet ettiğini söyleyen Ahmet Ortan, "Zaten oynarken eğleniyoruz. Önemli olan halkımızın da bizimle eğlenmesi. Onların keyif alması bizi mutlu ediyor. Oyunlarımızı içimizden gelerek oynuyoruz" dedi. Gülsüm Ortan da "Sosyal medyada yayınlanan görüntülerimizle ilgili eleştiriler de oldu çok sevenler de var. Kendimize güveniyoruz ve bu yolda devam edeceğiz" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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