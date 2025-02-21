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        Muğla'nın masa tenisinde Aybige gururu

        MUĞLA'nın henüz 10 yaşındaki masa tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, uluslararası arenada büyük bir başarıya imza attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:02 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:05
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        Muğla'nın masa tenisinde Aybige gururu
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        MUĞLA'nın henüz 10 yaşındaki masa tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, uluslararası arenada büyük bir başarıya imza attı. Daha önce WTT Youth Contender Cappadocia U11 Şampiyonası'nda şampiyonluğu kazanan küçük sporcu, şimdi de ITTF U11 Kızlar Dünya Sıralaması’nda 4'üncü sıraya yükseldi.

        Henüz 10 yaşında olmasına rağmen masa tenisinde kendi yaş grubunda adını dünya listelerinde duyuran Aybige, bu başarısıyla hem Muğla’nın hem de Türkiye’nin gururu oldu. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de genç sporcuyu tebrik etti. Kurumun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "GSB spor okullarında yetişen ve başarılarıyla bizleri gururlandıran Aybige Feride Üstündağ’ı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, gelecekteki mücadelelerinde başarılar diliyoruz!"

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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