Muğla'da yasa dışı sanal bahis operasyonunda 3 tutuklama

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı sanal bahis organizasyonu kurarak yüksek miktarda haksız kazanç sağlayanların kimlikleri ve adreslerini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 19 Şubat'ta Marmaris'te şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu, 4 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Nezir Ersin (32), Ahmet Çakır (41), Mahmut İhsan Yılmaz (41) tutuklandı, Sevgi E. (28) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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