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        Sobadan çıkan yangında öldüler

        MUĞLA'nınFethiye ilçesinde Murat Ekiz (83) ile eşi Naciye Ekiz (81), sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 12:23 Güncelleme: 01.03.2025 - 12:25
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        Sobadan çıkan yangında öldüler
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        MUĞLA'nınFethiye ilçesinde Murat Ekiz (83) ile eşi Naciye Ekiz (81), sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti.

        Fethiye'nin kırsal Nif Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Eve giren itfaiye ekipleri Murat Ekiz ile eşi Naciye Ekiz'in cansız bedenlerine ulaştı. Yangının Ekiz çiftinin sahur yapıp yatmalarını ardından odun sobasından çıktığı belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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