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        Muğlaspor uygun adım şampiyonluğa

        PROFESYONEL lige döndüğü ilk sezonda 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirveye ortak olan Muğlaspor, gol yemeden üst üste 5'inci galibiyetini evinde Nevşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:52 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:55
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        Muğlaspor uygun adım şampiyonluğa
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        PROFESYONEL lige döndüğü ilk sezonda 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirveye ortak olan Muğlaspor, gol yemeden üst üste 5'inci galibiyetini evinde Nevşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek aldı. Grupta 1 Aralık'taki Kelkit Hürriyetspor deplasmanından beri 8 maçtır bileği bükülmeyen, son 5 haftada gol yemeden 15 puan toplayan Besim Durmuş'un öğrencileri 42 puanla Balıkesirspor'la birlikte zirveyi paylaşmayı sürdürdü. Muğlaspor, üçüncü sıradaki Silivrispor'a da 4 puan fark attı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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