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        Bodrum FK seriyi sürdürme peşinde

        SÜPER Lig'de Portekizli yeni teknik patronu Jose Morais yönetiminde son 4 maçta gol yemeden 8 puan toplayıp 15 hafta sonra düşme hattından sıyrılan Bodrum Futbol Kulübü, yarın Kasımpaşa'yı çıkışını sürdürme hedefiyle konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 10:02 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:02
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        Bodrum FK seriyi sürdürme peşinde
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        SÜPER Lig'de Portekizli yeni teknik patronu Jose Morais yönetiminde son 4 maçta gol yemeden 8 puan toplayıp 15 hafta sonra düşme hattından sıyrılan Bodrum Futbol Kulübü, yarın Kasımpaşa'yı çıkışını sürdürme hedefiyle konuk edecek. Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Yeşil-beyazlılarda santrfor Celal Dumanlı'nın kasık fıtığı nedeniyle ameliyat olduğu açıklandı. Sakatlığı bulunan Taylan, Gökhan, Ahmet ve Christophe Herelle'nin durumları ise maç günü netlik kazanacak. Bodrum FK ligde haftaya 24 puan ve averajla 15'inci sırada başladı. Geçen hafta namağlup lider Galatasaray'la 3-3 berabere kalan Kasımpaşa ise 32 puanla 11'inci basamakta yer alıyor.

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