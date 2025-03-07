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        Kırmızı bültenle aranıyordu, Fethiye'de yakalandı

        INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Bosna-Hersek uyruklu Anel Kovacevıc (36), Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 13:07 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:10
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        Kırmızı bültenle aranıyordu, Fethiye'de yakalandı
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        INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Bosna-Hersek uyruklu Anel Kovacevıc (36), Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı.

        Muğla Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bosna-Hersek'te 'Nitelikli hırsızlık' suçundan hakkında uluslararası seviyede arama kaydı bulunan Anel Kovacevıc'in Fethiye'de bulunduğu bilgisine ulaştı. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı görevlileri ile birlikte Kovacevıc'in kaldığı villaya dün operasyon düzenlendi. Ölüdeniz Mahallesi'nin Ocakköy mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Kovacevıc, jandarmadaki işlemlerinin ardından iadesi için Ula Geri Gönderim Merkezi'ne teslim edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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