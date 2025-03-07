Bodrum Futbol Kulübü - Kasımpaşa: 1-0

SÜPER Lig'de teknik direktör Jose Morais yönetiminde 15 hafta sonra düşme hattından sıyrılmayı başaran Bodrum Futbol Kulübü son 5 maçta gol yemeden namağlup 3'üncü galibiyetini Kasımpaşa önünde aldı: 1-0. Bodrum İlçe Stadı'nda rakibini 73'üncü dakikada Fredy'nin golüyle yenmeyi başaran yeşil-beyazlı ekip, puanını 27'ye çıkartarak rahat bir nefes aldı. Geçen hafta evinde Galatasaray'la 3-3 berabere kalan Kasımpaşa ise 32 puanda kaldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.