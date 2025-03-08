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        Muğla'da 3 göçmen organizatörü tutuklandı

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde bir otele düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 göçmen organizatöründen 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 14:22 Güncelleme: 08.03.2025 - 14:25
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        Muğla'da 3 göçmen organizatörü tutuklandı
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde bir otele düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 göçmen organizatöründen 3'ü tutuklandı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, organizatörlük yaptığı tespit edilen şüphelilerin Bodrum'da bir otelde kaldıkları bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Mart'ta otele düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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