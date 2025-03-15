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        Bodrum FK, Rize'de terleyecek

        SÜPERLig'de son 5 maçında gol yemeden 2 beraberlik ve 3 galibiyet elde edip kümede kalma yolunda umutlanan Bodrum Futbol Kulübü yarın 28'inci hafta müsabakasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 11:42 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:45
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        Bodrum FK, Rize'de terleyecek
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        SÜPERLig'de son 5 maçında gol yemeden 2 beraberlik ve 3 galibiyet elde edip kümede kalma yolunda umutlanan Bodrum Futbol Kulübü yarın 28'inci hafta müsabakasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Bodrum FK'nın Portekizli teknik direktörü Jose Morais, oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getirdi. Morais, "Çok daha fazla çalışmamız gerekiyor, oyuncularım zaten bu özveriyi gösteriyor. Maçlar kritik hale geldi. Her takımın her maçı kazanması mümkün değil. Her hafta bazen ligin tepesi bazen ortası bazen altından puan kayıpları gelecektir. Bizim de bu fırsatları değerlendirmemiz gerek" dedi.

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