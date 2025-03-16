Muğlaspor - İnegöl Kafkasspor: 1-0

3'üncüLig 2'nci Grup'ta geçen hafta Adıyamanspor deplasmanındaki hükmen galibiyetle liderliği devralan Muğlaspor, üst üste 7'nci galibiyetini evinde İnegöl Kafkasspor'u da tek golle yenerek aldı: 1-0. Muğla Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada yeşil-beyazlılar 10'uncu dakikada Yalçın Eycan'la üstünlüğü buldu. Golcü futbolcu sevincini saha kenarındaki eşi ve bebeğiyle paylaştı. Konuk takım 42'nci dakikada Bilal'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken maçta başka gol çıkmadı. Son 10 maçtır bileği bükülmeyen, 7 haftadır art arda kazanan Muğlaspor, bitime 7 maç kala 48 puanla takipçisi Balıkesirspor'un önünde zirvedeki yerini korudu.

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