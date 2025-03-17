Bodrum FK'ya Morais ile bahar geldi

SÜPER Lig'de Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 yenen Bodrum Futbol Kulübü'ne Portekizli teknik adam Jose Morias'le birlikte bahar da geldi. Yeşil-beyazlılarla 6'ncı maçına çıkan Morais, yenilgi almayıp gol yemeden 14 puan toplayarak aylarca kabus gören takımını düşme hattından çıkardı. Ligde 3 puan farka 28'inci hafta sonunda düşme potasından çıkan Bodrum FK, Jose Morais yönetiminde Başakşehir (D), Hatayspor ve Kasımpaşa'yı 1-0, Çaykur Rizespor'u da (D) 2-0 yendi.

YAREN LEYLEKLİ GÖRSEL

Evinde Göztepe, deplasmanda da Adana Demirspor'la golsüz berabere kalan Ege temsilcisi, Morais yönetiminde Ziraat Türkiye Kupasın'da da tarihinde ilk kez çeyrek finale adını yazdırdı. Bodrum FK kariyerine müthiş bir giriş yapan 59 yaşındaki Jose Morais için kulüp resmi hesaplarından tecrübeli teknik adamın ve her bahar aynı dönemde Bursa Karacabey'de Adem Yılmaz'ın teknesine konan Yaren ismi verilen leyleğin fotoğrafının olduğu görsel paylaşıp, 'Bahar geldi' mesajını yayınladı. Bodrum FK, kendi maçlarında sakatlanan Çaykur Rizespor'un oyuncusu Husniddin Alikulov için de geçmiş olsun mesajı yayınlayıp Fair-Play örneğinde bulundu.

MORAİS: VOLKAN HOCA DA İYİ İŞLER YAPTI

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Jose Morais, "Oyuncularımı sergilemiş oldukları performanstan ötürü tebrik ediyorum. Rizespor gibi iyi takıma, iyi oyunculara ve hatta iyi bir organizasyona sahip takıma karşı aldığımız galibiyet için oyuncularımı kutluyorum" dedi. Bodrum FK’nın kendisinden önceki Teknik Direktör Volkan Demirel’in yaptıklarının üzerine kendisi de ekleme yaparak güzel sonuçlara imza attıklarını ifade eden Morais, "Volkan hocanın aslında o dönemde de iyi işler yaptığını düşünüyorum. Sezon ortasında bir takıma gelmek zordur ve sezonun ortasına geldikten sonra her şeyi bir anda yapmanız mümkün değil. Şu döneme kadar takım olarak biz hep iyi hazırlandık. Ben oyuncularımdan ne istediysem onlar hep yerine getirmeye çalıştı. Ben bu şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Teknik direktör olmak zordur. Ben o noktada meslektaşlarıma saygı duyuyorum. Çünkü bu tarz liglerde teknik direktörlük yapmak her zaman zordur" diye konuştu.