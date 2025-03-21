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        Yem karma makinesinde sıkışarak öldü, cesedi çıkarılmayınca makine İzmir'e gönderildi

        MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, besihanede yem karma makinesine sıkışan Fevzi Karakartal (37) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 01:45 Güncelleme: 21.03.2025 - 01:50
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        Yem karma makinesinde sıkışarak öldü, cesedi çıkarılmayınca makine İzmir'e gönderildi
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        MUĞLA’nın Köyceğiz ilçesinde, besihanede yem karma makinesine sıkışan Fevzi Karakartal (37) hayatını kaybetti. Karakartal’ın cesedi çıkarılamayınca yem karma makinesi vinçle birlikte İzmir’e gönderildi.

        Olay, akşam saatlerinde Köyceğiz Kaşıkçı Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Fevzi Karakartal, kendisine ait besihanede çalışırken henüz bilinmeyen nedenle yem karma makinesine sıkıştı. Durumu fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlara rağmen hayatını kaybeden Karakartal’ın cansız bedeni makineden çıkartılamadı. Fevzi Karakartal’ın cesedinin çıkartılması için yem karma makinesi vinçle İzmir’e gönderildi.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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