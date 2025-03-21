Yem karma makinesinde sıkışarak öldü, cesedi çıkarılmayınca makine İzmir'e gönderildi

MUĞLA’nın Köyceğiz ilçesinde, besihanede yem karma makinesine sıkışan Fevzi Karakartal (37) hayatını kaybetti. Karakartal’ın cesedi çıkarılamayınca yem karma makinesi vinçle birlikte İzmir’e gönderildi.

Olay, akşam saatlerinde Köyceğiz Kaşıkçı Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Fevzi Karakartal, kendisine ait besihanede çalışırken henüz bilinmeyen nedenle yem karma makinesine sıkıştı. Durumu fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlara rağmen hayatını kaybeden Karakartal’ın cansız bedeni makineden çıkartılamadı. Fevzi Karakartal’ın cesedinin çıkartılması için yem karma makinesi vinçle İzmir’e gönderildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.