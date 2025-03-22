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        Gökova Körfezi'nde yavru Akdeniz foku, fotokapanla görüntülendi

        MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nde, nesli tükenme tehlikesindeki türlerden yavru Akdeniz foku, mağaraya yerleştirilen fotokopana takıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 11:32 Güncelleme: 22.03.2025 - 11:35
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        Gökova Körfezi'nde yavru Akdeniz foku, fotokapanla görüntülendi
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        MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nde, nesli tükenme tehlikesindeki türlerden yavru Akdeniz foku, mağaraya yerleştirilen fotokopana takıldı. Akdeniz Koruma Derneği'nden (AKD) Bilimsel İzleme Uzmanı Doktor Ezgi Saydam, "Gökova Körfezi'nden Kaş'a kadar uzanan kıyı şeridinde yürüttüğümüz bilimsel izleme çalışmaları sayesinde, fokların hangi mağaraları üreme ve dinlenme amaçlı kullandığını belirleyerek, bu alanların daha etkili bir şekilde korunması için çalışıyoruz" dedi.

        AKD, Akdeniz foku izleme ve koruma çalışmalarına 2016 yılında Muğla'daki Gökova Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde başladı. 2019 yılı itibarıyla Foça, Fethiye-Göcek, Datça-Bozburun ve Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma bölgelerinde, türün yılın hangi döneminde, ne sıklıkla ve hangi kıyı mağaralarını üreme veya dinlenme amaçlı kullandığını ayrıca kıyı mağaralarını kullanan bireyleri de tanımlamaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen izleme çalışmaları kapsamında, Gökova Körfezi'ndeki mağaraya yerleştirilen fotokapanla nesli tükenme tehlikesi altında olan yavru Akdeniz foku görüntüledi. Görüntülerde mağaradan çıkan yavru fok ile annesi yer alıyor.

        'YAVRUNUN HAYATTA KALABİLMESİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

        '22 Mart Dünya Fok Günü'nün önemine dikkati çeken AKD'den Bilimsel İzleme Uzmanı Doktor Ezgi Saydam, "Gökova Körfezi'nden Kaş'a kadar uzanan kıyı şeridinde yürüttüğümüz bilimsel izleme çalışmaları sayesinde, fokların hangi mağaraları üreme ve dinlenme amaçlı kullandığını belirleyerek, bu alanların daha etkili bir şekilde korunması için çalışıyoruz. Özellikle doğum sonrası ilk 4-5 ay yavrular için çok kritik. Bu dönemde doğum mağarası ve çevresinde herhangi bir tehditle karşılaşmaması yavrunun hayatta kalabilmesi için büyük önem taşıyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan 'Falez Görsel Aydınlatma Projesi', tür üzerindeki tehditleri daha da artırıyor. Antalya'daki falez mağaraları, fokların üreme ve dinlenme için kullandığı son güvenli alanlardan biri. Bu alanların ışıklandırılması yalnızca fokları değil, aynı zamanda bölgede yaşayan yarasalar, göçmen kuşlar ve endemik bitkileri de olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

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