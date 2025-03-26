Camcıyı öldüren çalışanı: Bıçağı şortuma sakladım

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yanında çalıştığı camcı Alaaddin Yıldız'ı (53) boğazını keserek öldüren Devran Hasan D. (20), tutuklandı. Yıldız'ın kendisini taciz ettiğini ileri süren Devran Hasan D. savcılık ifadesinde, "İçeriye girerken kapıyı kilitlediğini duymuştum. Kapıdan anahtarı aldığını da görünce dışarıya çıkamayacağımı anlayıp, mutfaktan bıçak aldım. Şortuma saklayıp, odaya döndüm. Cinsel içerikli hareketler yapan Yıldız, beni de yatağa çağırdı. Yıldız'ı önce boynundan bıçakladım, kalkıp üzerime doğru gelmeye başladı bu kez bıçağı göğsüne sapladım" dedi.

Yakaköy Mahallesi'nde camcılık yapan Alaaddin Yıldız'a 19 Mart’ta ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Yıldız'ı evinde bulamayan yakınları, 20 Mart'ta saat 20.00 sıralarında iş yerine gitti. İçeni giren yakınları, Yıldız’ı, üzeri battaniye ile örtülü kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Yapılan incelemenin ardından 4 çocuk babası Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.