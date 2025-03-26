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        Camcıyı öldüren çalışanı: Bıçağı şortuma sakladım

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yanında çalıştığı camcı Alaaddin Yıldız'ı (53) boğazını keserek öldüren Devran Hasan D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 14:07 Güncelleme: 26.03.2025 - 14:10
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        Camcıyı öldüren çalışanı: Bıçağı şortuma sakladım
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yanında çalıştığı camcı Alaaddin Yıldız'ı (53) boğazını keserek öldüren Devran Hasan D. (20), tutuklandı. Yıldız'ın kendisini taciz ettiğini ileri süren Devran Hasan D. savcılık ifadesinde, "İçeriye girerken kapıyı kilitlediğini duymuştum. Kapıdan anahtarı aldığını da görünce dışarıya çıkamayacağımı anlayıp, mutfaktan bıçak aldım. Şortuma saklayıp, odaya döndüm. Cinsel içerikli hareketler yapan Yıldız, beni de yatağa çağırdı. Yıldız'ı önce boynundan bıçakladım, kalkıp üzerime doğru gelmeye başladı bu kez bıçağı göğsüne sapladım" dedi.

        Yakaköy Mahallesi'nde camcılık yapan Alaaddin Yıldız'a 19 Mart’ta ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Yıldız'ı evinde bulamayan yakınları, 20 Mart'ta saat 20.00 sıralarında iş yerine gitti. İçeni giren yakınları, Yıldız’ı, üzeri battaniye ile örtülü kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Yapılan incelemenin ardından 4 çocuk babası Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ANTALYA'DA YAKALANDI

        Olaya ilişkin çalışma başlatan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 50 saatlik kamera kaydı ile Yıldız'ın telefon görüşmelerini inceledi. Ekipler, Yıldız'ın yanında Devran Hasan D.'nin çalıştığını tespit etti. Polis, Antalya’ya gittiğini belirlediği Devran Hasan D.'yi düzenlenen operasyonla saklandığı evde suç aleti bıçakla yakaladı. Devran Hasan D.'nin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen E. B., A.Y., K.K.Y., Y.A., M.C.M. ve H.Ç. de operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Devran Hasan D. ile 6 şüpheli önceki gün adliyeye sevk edildi. Devran Hasan D. ilk ifadesinde, kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü Yıldız'ı maket bıçağıyla öldürdüğünü söyledi. Şüphelilerden Devran Hasan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        'MUTFAKTAN ALDIĞIM BIÇAĞI ŞORTUMA SAKLADIM'

        Olayın ardından tutuklanan Devran Hasan D.'nin savcılıkta verdiği ifadede, "Antalya'dayken sosyal medyadan iş aradığımı duyurdum. Alaaddin Yıldız, Bodrum'da iş ve iş yerinde kalacak yer imkanı sağlayacağını söyledi. 13 Mart'ta Bodrum'a gittim. İşin 3'üncü gününde yerden bir şey almak için eğilince taciz etti. Tepki gösterince böyle bir amacı olmadığını söyleyip, özür diledi. Diğer tavırları normal olduğundan şaka yaptığını düşündüm. Olay günü ise birkaç işe gidip, iş yerine döndük. Odamda dinlenirken kapıdan ses geldi. Alaaddin Yıldız'ın geldiğini gördüm. Elindeki bez çantayı masaya koydu. İçerisinde cinsel içerikli ürünler vardı. Ayağa kalkınca boynumdan öpmeye ve sarılmaya çalıştı. İttirip, tuvalete gitmem gerektiğini söyledim. Döndüğümde yatağıma uzandığını gördüm, içeriye girerken kapıyı kilitlediğini duymuştum. Kapıdan anahtarı aldığını da görünce dışarıya çıkamayacağımı anlayıp, mutfaktan bıçak aldım. Şortuma saklayıp, odaya döndüm. Cinsel içerikli hareketler yapan Yıldız, beni de yatağa çağırdı. Yıldız'ı önce boynundan bıçakladım, kalkıp üzerime doğru gelmeye başladı, bu kez bıçağı göğsüne sapladım. Yere düştü. Odadan çıktım, iş yerinde yaklaşık 1 saat oturduktan sonra bıçağı fırlatıp, çıktım" dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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