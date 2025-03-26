Muğlaspor - Fatsa Belediyespor: 2-0

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Muğlaspor evinde Fatsa Belediyespor'u 2-0 yenerek en yakın takipçisinin 6 puan önünde zirvede yer aldı. Muğlaspor maçın 36'ncı dakikasında penaltı kazandı, atışı kullanan Muhammet topu filelere gönderdi: 1-0. Maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Muğlaspor lehine 57'nci dakikada bir penaltı kararı daha verildi. İlk atışı gole çeviren Muhammet ikinci penaltıdan da yararlandı, skor 2-0 oldu. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Muğlaspor 54 puana yükseldi. Play-Off umutları taşıyan Fatsa Belediyespor ise 36 puanda kaldı.