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        Muğlaspor - Fatsa Belediyespor: 2-0

        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Muğlaspor evinde Fatsa Belediyespor'u 2-0 yenerek en yakın takipçisinin 6 puan önünde zirvede yer aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 16:13 Güncelleme: 26.03.2025 - 16:13
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        Muğlaspor - Fatsa Belediyespor: 2-0
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        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Muğlaspor evinde Fatsa Belediyespor'u 2-0 yenerek en yakın takipçisinin 6 puan önünde zirvede yer aldı. Muğlaspor maçın 36'ncı dakikasında penaltı kazandı, atışı kullanan Muhammet topu filelere gönderdi: 1-0. Maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Muğlaspor lehine 57'nci dakikada bir penaltı kararı daha verildi. İlk atışı gole çeviren Muhammet ikinci penaltıdan da yararlandı, skor 2-0 oldu. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Muğlaspor 54 puana yükseldi. Play-Off umutları taşıyan Fatsa Belediyespor ise 36 puanda kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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