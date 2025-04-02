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        Muğla'da tarım arazileri su altında kaldı

        MUĞLA'nınMenteşe ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 14:26 Güncelleme: 02.04.2025 - 14:30
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        Muğla'da tarım arazileri su altında kaldı
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        MUĞLA'nınMenteşe ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı. İlçe merkezinde son 24 saatte metrekareye 57 kilogram yağmur düştü.

        Menteşe'de 30 Mart'ta başlayan ve dünden buyana etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Orhaniye, Kafaca ve Yerkesik mahallelerindeki tarım arazileri su altında kaldı. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Menteşe'de son 24 saatte metrekareye 57 kilogram yağış düştü. Yağışların hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

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