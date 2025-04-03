Muğlaspor'un müthiş serisi bitti

3'üncüLig 2'nci Grup'ta şampiyonluğa koşan Muğlaspor'un 9 maçlık gol yemeden galip gelme serisi Beykoz İshaklıspor deplasmanında son buldu. Rakibine İstanbul'da 3-2 yenilen Muğla, bu mağlubiyete rağmen zirvedeki yerini korudu. Muğlaspor, grupta son 4 maça 54 puanla en yakın takipçisi konumundaki Balıkesirspor'un 5 puan önünde girdi. Pazar günü Uşakspor'a konuk olacak Muğla ekibi, kalan maçlarını kazanıp 2'nci Lig'e çıkışını bir an önce ilan etmek istiyor.

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