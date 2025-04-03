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        Muğlaspor'un müthiş serisi bitti

        3'üncüLig 2'nci Grup'ta şampiyonluğa koşan Muğlaspor'un 9 maçlık gol yemeden galip gelme serisi Beykoz İshaklıspor deplasmanında son buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 13:00 Güncelleme: 03.04.2025 - 13:05
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        Muğlaspor'un müthiş serisi bitti
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        3'üncüLig 2'nci Grup'ta şampiyonluğa koşan Muğlaspor'un 9 maçlık gol yemeden galip gelme serisi Beykoz İshaklıspor deplasmanında son buldu. Rakibine İstanbul'da 3-2 yenilen Muğla, bu mağlubiyete rağmen zirvedeki yerini korudu. Muğlaspor, grupta son 4 maça 54 puanla en yakın takipçisi konumundaki Balıkesirspor'un 5 puan önünde girdi. Pazar günü Uşakspor'a konuk olacak Muğla ekibi, kalan maçlarını kazanıp 2'nci Lig'e çıkışını bir an önce ilan etmek istiyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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