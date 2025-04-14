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        Muğlaspor'da zafere 3 puan kaldı

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Kelkit Hürriyetspor'u Cemal Kızılateş'in tek golüyle 1-0 mağlup eden lider Muğlaspor, 18 yıl sonra 2'nci Lig'e çıkmanın yalnız 1 galibiyet uzağında.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:35 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:40
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        Muğlaspor'da zafere 3 puan kaldı
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        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Kelkit Hürriyetspor'u Cemal Kızılateş'in tek golüyle 1-0 mağlup eden lider Muğlaspor, 18 yıl sonra 2'nci Lig'e çıkmanın yalnız 1 galibiyet uzağında. Grupta 58 puana ulaşıp ikili averajının da iyi olduğu Balıkesirspor'un 3 puan önünde zirvedeki yerini koruyan yeşil-beyazlı ekip, kalan 2 haftada rakiplerinin alacağı sonuçlara bakılmaksızın 1 galibiyet daha alırsa şampiyon olacak. Muğlaspor bu hafta pazar günü üçüncü basamakta yer alan Silivrispor'u deplasmanda yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.

        Geçen sezon 3 yıl aradan sonra Bölgesel Amatör Lig'den 3'üncü Lig'e çıkan, bu sezon ise bekleme yapmadan üst üste ikinci şampiyonluğuna yaklaşan Muğlaspor son olarak 2006-2007'de 2'nci Lig'de mücadele etmişti. Bu yıl Muğla Atatürk Stadı'nın tribünleri yıkıldığı için iç saha maçlarını takımlarını portatif tribünden destekleyen kısıtlı sayıda taraftarıyla oynayan Muğlaspor, yaşadığı sıkıntılara rağmen şampiyonluk kapısını araladı. Kelkit maçının ardından stat bayram yerine dönerken, başkan Menaf Kıyanç, teknik direktör Besim Durmuş, futbolcular, aileleri ve taraftarlar sevinç yumağı oldu.

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