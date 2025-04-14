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        Kayıktan düşüp kaybolan balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

        MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde kayıkla balık tutarken dengesini kaybedip denize düşen Enver Gencel'in (65) cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:56 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:00
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        Kayıktan düşüp kaybolan balıkçının cansız bedenine ulaşıldı
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        MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde kayıkla balık tutarken dengesini kaybedip denize düşen Enver Gencel'in (65) cansız bedenine ulaşıldı.

        Seydikemer ilçesi Kumluova Mahallesi Çayağzı mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında, kayıkla balık tutan Enver Gencel, dengesini kaybedip, denize düştü. Gencel, suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar denizde arama çalışması başlatıldı. 18 saat sonra Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi açıklarında Gencel'in cansız bedenine ulaşıldı. Kalkan sahiline getirilen Enver Gencel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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