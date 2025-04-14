Kayıktan düşüp kaybolan balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

Seydikemer ilçesi Kumluova Mahallesi Çayağzı mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında, kayıkla balık tutan Enver Gencel, dengesini kaybedip, denize düştü. Gencel, suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar denizde arama çalışması başlatıldı. 18 saat sonra Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi açıklarında Gencel'in cansız bedenine ulaşıldı. Kalkan sahiline getirilen Enver Gencel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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