Su kuyusuna düşen kadın öldü

Olay, sabah saatlerinde Köyceğiz'in Toparlar Mahallesi Çayiçi mevkisinde meydana geldi. Fatma Tekin'in evde olmadığını fark eden yakınları, aramaya başladı. Tekin'in, evlerinin yakınındaki su kuyusuna düştüğünü belirleyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince su kuyusundan çıkartılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Tekin'in cesedi Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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