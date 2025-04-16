Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Su kuyusuna düşen kadın öldü

        MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde su kuyusuna düşen 95 yaşındaki Fatma Tekin, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 14:28 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Su kuyusuna düşen kadın öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde su kuyusuna düşen 95 yaşındaki Fatma Tekin, hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde Köyceğiz'in Toparlar Mahallesi Çayiçi mevkisinde meydana geldi. Fatma Tekin'in evde olmadığını fark eden yakınları, aramaya başladı. Tekin'in, evlerinin yakınındaki su kuyusuna düştüğünü belirleyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince su kuyusundan çıkartılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Tekin'in cesedi Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        PlayStation'dan şok zam!
        PlayStation'dan şok zam!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Kayıp kurye 3 gündür aranıyordu... Ormanda trajik son!
        Kayıp kurye 3 gündür aranıyordu... Ormanda trajik son!
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        Bakan Şimşek'ten kripto borsalarına uyarı
        Bakan Şimşek'ten kripto borsalarına uyarı
        Kenan Yıldız'a Bayern Münih Kancası!
        Kenan Yıldız'a Bayern Münih Kancası!
        Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına ceza yağdı!
        Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına ceza yağdı!
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!

        Benzer Haberler

        3 gündür kayıp olarak aranan kurye, ormanda ölü bulundu
        3 gündür kayıp olarak aranan kurye, ormanda ölü bulundu
        Datça'da 'mavi dil hastalığı' karantinası
        Datça'da 'mavi dil hastalığı' karantinası
        Bodrum FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK lider Galatasaray deplasmanında iyi sonuca inanıyor
        Bodrum FK lider Galatasaray deplasmanında iyi sonuca inanıyor
        "Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında sanık Hakan Ateş, Muğla'...
        "Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında sanık Hakan Ateş, Muğla'...
        Bodrum'da kağıt toplayan kişi konteynerde bulduğu ziynet eşyasını sahibine...
        Bodrum'da kağıt toplayan kişi konteynerde bulduğu ziynet eşyasını sahibine...