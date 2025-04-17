Elbise dolabında Hint keneviri yetiştiren öğretmene gözaltı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dün harekete geçen ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Özel eğitimli narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, şüphelinin evindeki elbise dolabında, özel düzenekle Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Aramalarda 9 kök Hint keneviri, uyuşturucu öğütme aparatı, 35 kenevir ve skunk tohumu, 8 litre zirai ilaç ve gübre ile uyuşturucu yetiştirmede kullanılan aparatlar ele geçirildi. B.C., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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