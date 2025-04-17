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        Elbise dolabında Hint keneviri yetiştiren öğretmene gözaltı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki evinde, elbise dolabında Hint keneviri yetiştiren öğretmen B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 17:17 Güncelleme: 17.04.2025 - 17:20
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        Elbise dolabında Hint keneviri yetiştiren öğretmene gözaltı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki evinde, elbise dolabında Hint keneviri yetiştiren öğretmen B.C. (47), gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Bodrum Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızılağaç Mahallesi’nde, sınıf öğretmeni B.C.'nin evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı.

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dün harekete geçen ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Özel eğitimli narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, şüphelinin evindeki elbise dolabında, özel düzenekle Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Aramalarda 9 kök Hint keneviri, uyuşturucu öğütme aparatı, 35 kenevir ve skunk tohumu, 8 litre zirai ilaç ve gübre ile uyuşturucu yetiştirmede kullanılan aparatlar ele geçirildi. B.C., jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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