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        Elbise dolabında Hint keneviri yetiştiren öğretmene adli ve idari soruşturma

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, evine düzenlenen operasyonda elbise dolabında Hint keneviri yetiştirdiği belirlenip gözaltına alınan, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sınıf öğretmeni B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 17:03 Güncelleme: 18.04.2025 - 17:03
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        Elbise dolabında Hint keneviri yetiştiren öğretmene adli ve idari soruşturma
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, evine düzenlenen operasyonda elbise dolabında Hint keneviri yetiştirdiği belirlenip gözaltına alınan, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sınıf öğretmeni B.C. (47) açığa alındı. B.C. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile Bodrum Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızılağaç Mahallesi'nde, sınıf öğretmeni B.C.'nin evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, önceki gün ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Özel eğitimli narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, şüphelinin evindeki elbise dolabında, özel düzenekle Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Aramalarda 9 kök Hint keneviri, uyuşturucu öğütme aparatı, 35 kenevir ve skunk tohumu, 8 litre zirai ilaç ve gübre ile uyuşturucu yetiştirmede kullanılan aparatlar ele geçirildi. B.C., jandarma tarafından gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olayın ardından Bodrum Kaymakamlığı tarafından inceleme başlatıldı. Bu kapsamda, sınıf öğretmeni B.C. açığa alınırken, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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