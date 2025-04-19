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        Bodrum FK lidere direnemedi

        SÜPERLig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan Bodrum Futbol Kulübü, şampiyonluk adaylarından Galatasaray'a deplasmanda direnemedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:13 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:15
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        Bodrum FK lidere direnemedi
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        SÜPERLig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan Bodrum Futbol Kulübü, şampiyonluk adaylarından Galatasaray'a deplasmanda direnemedi. Her iki yarıda da duran toplardan yediği gollerle İstanbul'dan 2-0 yenik ayrılan yeşil-beyazlılar 34 puanda kalıp, alttaki rakiplerinin puan kaybetmesini beklemeye başladı. Hücumda etkili bir görüntü ortaya koyamayan Bodrum FK, müsabakayı isabetli şut atmadan tamamladı.

        Portekizli Teknik Direktör Jose Morais, takımının başında ikinci yenilgisini aldı. Ege ekibine geldiği günden bu yana fark yaratan Morais, Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'a da mağlup oldu. Jose Morais'le 10'uncu maçına çıkan takım 8 maçta kalesini gole kapatırken, Fenerbahçe ve Galatasaray müsabakalarında topu toplam 6 kez ağlarında gördü. Bu sezon 4 büyük rakibiyle oynadığı 6'ncı lig maçını da kaybeden Bodrum FK, 29'uncu hafta müsabakasında evinde Fenerbahçe'ye 4-2 yenilmişti.

        MORAIS: İYİ BİR KARAKTER GÖSTERDİK

        Jose Morais, takımının Galatasaray'a karşı iyi bir karakter ortaya koyduğunu dile getirdi. Maçta baskı ve yoğunluğun yüksek olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Galatasaray kaliteli bir takım. Oyunu ilk 20 dakika tuttuk diyebilirim. Planımız buydu ve geçişler bulmaktı. Bu dakikaya kadar Galatasaray'ın ataklarını kontrol edebildik. Galatasaray'ın iyi olduğu yönlerden biri olan duran topta biraz daha dikkatli olabilirdik. Duran toptan golü yedik" dedi.

        'FAZLA ŞANS YARATAMADIK'

        Rakibin öne geçmesinin ardından yine karakter gösterdiklerini belirten Morais sözlerini şu şekilde sürdürdü:

        "1-0'dan sonra da oyunumuza devam ettik. Oyuncularım karakter göstermeye devam etti. Fantastik bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim. Devam etmeye çalıştık. Takımımı sürekli zorlamaya devam ettiler. Devre arasına 1-0 ile gittik. İkinci yarıda taktik değiştirdik. Takımım beraberlik golünü aramaya devam etti ama çok fazla şans yaratamadık. Maçın sonunda duran toptan yine gol yedik ve bu sonuç ortaya çıktı."

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