Bodrum'da 2 yıldır yarı batık haldeki tekne vinçle çıkarıldı

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, Yalıkavak sahili tersaneler bölgesinde yaklaşık 2 yıldır yarı batık halde bulunan 17 metre uzunluğundaki 'Suntan' isimli teknenin kaldırılması için harekete geçti. Tekne, ekiplerce vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı’nın denizdeki can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren batık durumdaki diğer teknelerin de sudan çıkarılması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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