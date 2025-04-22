Yalıkavakspor üst üste ikinci şampiyonluk için finalde

KADINLAR Hentbol Süper Ligi Play-Off yarı final rövanş karşılaşmasında Üsküdar Belediyesi’ni 35-30 mağlup eden Bodrum ekibi Yalıkavakspor, üst üste ikinci şampiyonluk için adını finale yazdırdı. Geçen sezon ligde tarihinde ilk kez şampiyon olan, 2023'te Türkiye Kupası'nı, 2023 ve 2024'te art arda iki kez Süper Kupa'yı kazanan Yalıkavakspor, final serisinde Adasokağı ile karşılaşacak. Final serisinin ilk maçları 9 ve 11 Mayıs tarihlerinde yine Bodrum'da oynanacak. Ligde sezonu namağlup tamamlayan Yalıkavakspor, 30 Nisan'da İzmir'de başlayacak Türkiye Kupası Sekizli Finalleri'nde de Adasokağı ile karşılaşacak. Bodrum ekibi hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası’nda sezonu şampiyonlukla tamamlamaya çalışacak.