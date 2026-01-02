Habertürk
        Bodrum'da bir kişi çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralandı

        Bodrum'da bir kişi çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 15:21 Güncelleme: 02.01.2026 - 15:21
        Bodrum'da bir kişi çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralandı
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir ağır yaralandı.

        Pınarlıbelen Mahallesi'nde, 31 Aralık'ta meydana gelen olayda, yol kenarında bekleyen bir kişi ile aralarında husumet olduğu öne sürülen bir grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T. sırt bölgesine aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri kavgaya karışan grubu ayırdı.

        Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan A.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden H.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

