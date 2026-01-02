Habertürk
        Muğla Haberleri

        Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 13:02 Güncelleme: 02.01.2026 - 13:02
        Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Ali K'nin kullandığı 34 VAN 65 plakalı otomobil, Milas-Bodrum kara yolunun 15'inci kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan Özmazı'ya (27) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Özmazı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Özmazı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiden Emirhan Özmazı'nın otomobilin çarpmasıyla yol kenarına savrulduğu, elinde el feneri bulunduğu gözlenen diğer kişinin de kazayı son anda atlattığı görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

