Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiden Emirhan Özmazı'nın otomobilin çarpmasıyla yol kenarına savrulduğu, elinde el feneri bulunduğu gözlenen diğer kişinin de kazayı son anda atlattığı görüldü.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Özmazı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

